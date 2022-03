Reportagem lista projetos de Lei apresentados pelos 21 vereadores da atual Legislatura

Eleitos em outubro de 2020, os atuais 21 vereadores da Câmara de Rondonópolis tomaram posse no dia 1 de janeiro de 2021. Exatos um ano, dois meses e 29 dias da data desta reportagem. Neste tempo, as sessões ordinárias todas as quartas-feiras, fora as extraordinárias, foram para apresentar e discutir projetos e assuntos de interesse dos cidadãos que escolheram nas urnas seus representantes.

A reportagem solicitou à própria Casa de Leis um levantamento de todos os projetos já apresentados por cada parlamentar da atual legislatura, que seguirá até dezembro de 2024. O documento é extenso no caso de alguns e muito curto no caso de outros. O vereador Junior Mendonça (PT), não teve nenhum registro de projeto repassado à reportagem.

Ao AGORA MT, Mendonça justifica. “A gente, na presente legislatura, tem contribuído com os colegas no que diz respeito à discussão e a legalidade dos projetos. É muito importante propor e discutir os projetos, mas, sem querer diminuir os projetos de nenhum colega vereador, entendo que as propostas tem que ter um corpo” diz.

Mendonça é presidente da Comissão de Trânsito da Casa de Leis. “Muito mais importante que quantidade é a qualidade”, argumenta. “A gente se candidatou e se disponibilizou para fazer um mandato técnico. É isso que estamos fazendo”.

Na linha do mandato “técnico” abordada por Mendonça, o vereador lembra, ainda, o projeto vetado pelo poder Judiciário, que previa o impedimento por parte do Poder Executivo de contratação de empresas no regime de cooperativas.

O documento enviado à reportagem não contabiliza, por exemplo, requerimentos apresentados ou atividades fora do exercício em plenário (visitas, fiscalizações, gabinete itinerante, etc). Apenas os projetos de lei. As atividades junto a comissões, outro exemplo, também não estão contempladas no levantamento.

Se estivessem, garante o vereador Jonas Rodrigues (SD), o documento seria diferente. Dele, apenas um Projeto de Lei foi repassado desde o início do mandato, que dispõe “denominar de avenida Ademir de Jesus Ribeiro a atual avenida Rodovia Federal Cuiabá x Campo Grande, loteamento Jardim Rui Barbosa, Rondonópolis”. À reportagem disse: “Leis nós temos inúmeras, mas que, muitas vezes, não trazem proveito algum para a sociedade”, defendeu em relação aos já apresentados pelos demais parlamentares. Rodrigues é membro da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. “Se fosse levantar todas as atribuições do vereador, como no meu caso com a CCJ, você teria muito mais que uma folha” completou, se referindo ao documento apresentado pela reportagem.

Nome de rua

Ainda no ranking de vereadores com pouco trabalho documentado, está Kaza Grande (Republicanos), com apenas um projeto apresentado, sobre denominação de rua. A reportagem não conseguiu conversar com o vereador.

Já Dico Sodré (SD), que apresentou até este momento três projetos, todos sobre denominação de rua, respondeu aos questionamentos. “Eu sou um vereador que tenho muito cuidado com os projetos. Temos alguns e vamos apresentar no momento oportuno”, disse.

Ainda conforme Dico: “Temos algumas demandas que são conversadas diretamente com o prefeito, e aí já resolve. Sou um vereador de corpo a corpo”, argumenta. Na Legislatura passada (2016 a 2020), defende, projetos na área da infraestrutura, Saúde e defesa do consumidor foram apresentados e aprovados. Para a atual, o parlamentar adianta apenas um, em comemoração do dia municipal do cigano. “Cada um tem seu valor, é importante para a cultura deste povo”, afirmou.

Dos vereadores com mais registros, segundo o documento repassado à reportagem, é preciso também uma análise criteriosa para separar o “joio do trigo”. A quantidade de alterações a nomes de ruas e praças, como os já mencionados, é grande.

A lista

Abaixo a contagem de projetos de Lei apresentados pelos 21 vereadores da atual legislatura em números absolutos, ou seja, apresentados em Plenário. O conteúdo e resultado de votação serão apresentados em outra reportagem.

. Adonias Fernandes (MDB) – 32 projetos

. Batista da Coder (SD) – 6 projetos

. Beto do Amendoim (PTB) – 6 projetos

. Cido Silva (PSC) – 8 projetos

. Claudio da Farmácia (MDB)– 7 projetos

. Dico Sodré (SD) – 3 projetos

. Investigador Gerson (MDB) – 48 projetos

. Jonas Rodrigues (SD) – 1 projeto

. José Felipe Horta (Podemos) – 11 projetos

. Junior Mendonça (PT) – A reportagem não recebeu nenhum projeto listado

. Kalynka Meireles (Republicanos) – 25 projetos

. Kaza Grande (DC) – 1 projeto

. Dr. Manoel (SD) – 15 projetos

. Marildes Ferreira (PSB) – 13 projetos

. Marisvaldo Gonçalves (PSL) – 9 projetos

. Ozeas Reis (PP) – 7 projetos

. Paulo Schu (DC) – 23 projetos

. Reginaldo Santos (SD) – 9 projetos

. Roni Cardoso (PSD) – 11 projetos

. Roni Magnani (PSB) – 11 projetos

. Subtenente Guinancio (PSDB) – 8 projetos

Em Rondonópolis, o salário de um vereador eleito é de exatos R$ 10 mil. Como complemento, há, também, o pagamento mensal de outros R$ 10 mil a título de verba indenizatória.

Em setembro de 2021, a maioria da Casa aprovou, ainda, o pagamento do 13º salário dos 21 parlamentares a cada final de ano.