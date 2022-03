Ressignificar, arte de dar um novo significado

Nossa vida é repleta de significado; passo por uma experiência, logo sinto, interpreto e dou um significado. Cada um de nós dá um sentido diferente para cada coisa, pessoa…

Me sinto amada, valorizada, porque passo por uma experiência da qual eu penso, sinto, logo interpreto esta experiência e dou um significado: o de ser amada, valorizada. Às vezes aquilo que é amor pra mim, não é pra você, ou vice versa, cada um tem uma interpretação única pra cada coisa ou situação. Vivemos dando significados a tudo a nossa volta.

Amo dar significado positivo às coisas que me acontecem. E quero convidá-lo a experimentar ressignificar suas experiências, não digo viver como Pollyanna, mas a partir de um acontecimento ruim ter o dom de extrair o que há de melhor nele. Não tem nada que nos aconteça que não tenha no fundo um aprendizado. Só existe sombra, porque tem luz do outro lado, só tem a noite, porque tem o dia, sempre existem dois polos: um negativo e outro positivo.

Você pode escolher dar um significado ao seu erro, catalogá-lo como algo imutável, sem perdão e ainda sentenciar-se como culpada, ou olhá-lo a partir da lógica do amor: ver no erro uma oportunidade de crescimento, dar um significado que dignifique a intenção que está por traz do erro, não quero claro ser incentivadora de erros, mas quero incentivá-la a usar os erros como oportunidade de mudança, de crescimento. Os erros nos ensinam maneiras de fazer diferente. Albert Einstein já dizia que fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente é atestado de ignorância, se quer mudança, faça acontecer.

Precisamos aprender com eles, e usá-los como trampolim para novas experiências.

Você poderia se permitir aceitar seus erros sejam eles quais forem, olhar para a situação de fracasso e perceber que se continuar mantendo o mesmo foco, não o levará a nada?

Fico imaginando como seria se você mudasse o seu foco, e aceitasse as parcelas de responsabilidades que teve na situação limitante, e sabendo que é uma pessoa que possui plasticidade, ou seja, flexibilidade para adaptar-se ao novo, o quanto você poderia superar.

Imagino ainda como seria se desse a você mesmo uma nova oportunidade para reescrever uma nova pagina, ou linha que seja com os recursos internos que você tem, quão bonita não poderia ser essa nova historia.

E quando pensar em tudo isso, que tal olhar para aquilo que você dava o nome de fracasso, não como fracasso, mas como um aprendizado? Aprendizado de novas maneiras de fazer diferente?

Uma vez perguntaram para Thomas Edson, como ele se sentia tendo fracassado pela milésima vez após ter tentado inventar a lâmpada. Ele simplesmente respondeu que não havia fracassado, mas havia descoberto mil maneiras de como não se fazer uma lâmpada.

Talvez até hoje você tenha se questionado que só tem fracassado na vida; que não tem o emprego dos seus sonhos, que até hoje você não encontrou o amor da sua vida, só se meteu em enrascadas… Não sei qual é a sua historia, mas sei de uma coisa, ficar lamentando os erros só te faz frustrar-se ainda mais. Por isso, olhe pra você, reveja as páginas de sua história, e perceba que só você pode mudá-la, só depende de você.

Reinvente, tente, refaça, atribua novos significados às suas experiências. De todo mal Deus tira um bem maior.

Um forte abraço na certeza de que temos a oportunidade de ser melhor a cada dia.

Deus o abençoe.