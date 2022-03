Rondonópolis gera mais de 900 vagas de empregos formais em janeiro

Rondonópolis começou 2022 mantendo os dados positivos na geração de empregos. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal referente à geração de empregos formais em janeiro mostram que a cidade registrou um saldo positivo com a abertura de 921 vagas de trabalho no período. A comparação com janeiro de 2021, quando o saldo de vagas em Rondonópolis foi de 831, aponta aumento de 10,83% na quantidade de novas vagas de empregos abertas.

A geração de empregos em janeiro também coloca Rondonópolis como a segunda cidade de Mato Grosso que mais criou novos postos de trabalho no período. No primeiro mês do ano, foram registradas 4.370 admissões e 3.449 desligamentos, o que gerou saldo de 921 vagas criadas.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexsando Silva, Rondonópolis iniciou mais um ano bem na geração de empregos. Ele destaca que mesmo sem poder realizar uma análise mais aprofundada em função dos dados serem referentes ao mês de janeiro, é possível apontar a importância do setor de transporte terrestre na geração de emprego na cidade.

“O setor de serviços foi o que mais abriu vagas de trabalho formal em janeiro. Foram criados 595 empregos no setor e destes 355 são do transporte terrestre. No geral, tomando como base o total de vagas abertas em janeiro na cidade, 921, o transporte terrestre representou 37,5% dos empregos gerados. Por isso, o setor precisa ser valorizado em Rondonópolis. A geração de empregos em empresas transportadoras é muito relevante para a cidade”, analisa o secretário.

Conforme os dados do Caged referentes ao mês de janeiro, além do setor de serviços, que gerou a maior parte dos empregos formais na cidade, há destaque ainda para a agropecuária, que promoveu a abertura de 146 postos novos de trabalho, em um movimento natural no período em função da contratação para a safra de grãos.

Seguem também com resultado positivo a indústria, que abriu 102 novas vagas de trabalho no primeiro mês do ano, e a construção civil, com a criação de 95 novos postos. Somente o setor do comércio registrou redução nas vagas, com 20 desligamentos a mais do que as contratações. Com a criação de vagas temporárias no final do ano, o comércio segue tendência de retração na geração de empregos em janeiro, quando trabalhadores temporários são desligados.