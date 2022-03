Rondonópolis mantém crescimento e registra aumento de 2,73% na criação de novas empresas

Em um começo de ano promissor, Rondonópolis novas mantém o crescimento com relação à abertura de empresas no primeiro bimestre do ano. O Ministério da Economia, na cidade, na abertura dos CNPJs mostra que os novos de janeiro e fevereiro de 202 foram criados em novos dados em 2,73% em duas novas tendências, diante desse secretário municipal Econômico, Alex Silva, é que o município mantém um crescimento de média de 18% registrado em 2020 e 2021.

“O que se verifica é que nos últimos anos, a cidade vem gerando empregos, com muitos empreendendo. Isso demonstra a dinâmica aberta de uma economia aquecida”, destaca o secretário que avalia ainda que Rondonópolis se destaca entre as maiores cidades de Mato Grosso e municípios do mesmo porte de outros estados no número de empresas.

Atualmente, Rondonópolis conta com 26.141 empresas em atividade, desde microempreendedores individuais, pequenas, médias e grandes empresas. Tendo como base o número de habitantes, a cidade tem hoje, 109,1 empresas para cada mil habitantes. A capital, Cuiabá, tem 132,1 empresas para cada mil moradores, enquanto que Várzea Grande tem 89,4. Cidades como Rio Verde (GO), que conta com o mesmo número de habitantes de Rondonópolis, tem 89,4 empresas para cada mil moradores e Dourados (MS), 112.

O secretário mil destaca como mais de 26 empresas responsáveis ​​pela geração de 63.469 empregos formais e aponta que dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) indicam que o salário médio atual do trabalhador formal em Rondonópolis é de 2, 4. “Somente os empregos gerados pelas empresas são responsáveis ​​por R$ 180 milhões, em geração de renda, ou seja, R$ 2,44 no ano”.

Segmentos com maior número de empresas abertas

Segmentos de comércio de artigos de vestuário e acessórios, e de transporte rodoviário se destacam, com 1.481, e 1.120, e 1.120.

Também merece destaque a construção civil. Somente empresas do segmento de obras de alvenaria são 1.026. No segmento de beleza, empresas de cabeleireiros, manicure e pedicure somaram 841. Já o segmento de promoção de vendas, 740 empresas.

Ainda há números de itens de manutenção, serviços de manutenção, 8 veículos de veículos automotores (567), 50 instalação e manutenção elétrica (507 instalação e manutenção elétrica), comércio de mercadorias em geral, com predominância de produtos farmacêuticos – minimercados, mercearias e armazéns (464) e restaurantes e similares (449).