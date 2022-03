Rondonópolis mascarada

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os entes da federação (união, estados e municípios) eram competentes para legislar acerca de regras sanitárias e que deveria prevalecer, sempre, a medida mais restritiva. Com isto, a revogação do artigo 1ڎ do Decreto nº 1.134, de 2021, que previa a obrigatoriedade do uso da máscara em todo o Mato Grosso por conta da pandemia da COVID-19, feita pelo governo do estado não alcançou Rondonópolis, já que o último decreto municipal mantém a obrigatoriedade.

Até que ponto o aparelho estatal pode impor uma regra de conduta ou comportamento a seus administrados? A condição natural do homem é a liberdade e, por isso, toda e qualquer imposição tende a ser, inicialmente, rejeitada. Na verdade, foi a partir da Revolução Francesa (1789) que ações do Estado em relação aos cidadãos passaram a ser cerceadas pela lei. Antes disso, não havia limites para o governante, cuja vontade era soberana.

É claro que as condutas humanas precisam ser regradas, a fim de que haja convívio possível. Os comportamentos mais reprováveis, inclusive, recebem da lei tratamento de crime. Mas, mesmo fora da seara criminal, regras legais existem de toda sorte: que limitam o condutor do veículo no trânsito, que impõem obrigações fiscais e tributárias, que disciplinam horário para funcionamento de prédios públicos etc. As imposições legais são próprias do estado democrático de direito (grifo nosso).

O grande problema com as obrigatoriedades impostas pelos governantes durante a pandemia é que elas não decorreram de lei (em sentido estrito), mas de decretos. Lei é uma regra jurídica discutida de forma mais ampla; ela passa por debates nos parlamentos (nacional, estadual ou municipal). O decreto, por outro lado, nasce da cabeça do governante. É como se ele fizesse o que lhe desse na “telha”.

Não julgo a oportunidade das medidas. De fato, o uso da máscara, o distanciamento social e a vacinação, entre outras medidas, servem para salvar vidas. Mas a imposição forçada delas por meio de decretos tem sido muito criticada pelos que defendem a liberdade do cidadão. Por isso, seria de bom tom se o prefeito, ao menos, explicasse o porquê de suas decisões. Do contrário, tudo parecerá um flerte com o autoritarismo.