Rondonópolis | Mulheres e jovens empreendedores podem ter acesso à linha de crédito para realizar negócios

Para incentivar o empreendedorismo em Rondonópolis, o Departamento de Fomento a Micro, Pequenas e Médias Empresas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está com linhas de crédito disponíveis com juros de 4,44% ao ano para mulheres e para homens jovens empreendedores, com idade entre 18 e 29 anos. As linhas de crédito são em parceria com o Desenvolve MT.

O gerente do Departamento de Fomento a Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jarmes de Souza Freitas, explica que as linhas de crédito buscam estimular o empreendedorismo, gerando empregos e renda e dessa maneira, contribuindo na melhoria da qualidade de vida da população.

Jarmes destaca que no caso das linha de crédito para homens entre 18 e 29 anos, são concedidas para quem ainda não tem financiamento ativo no Desenvolve MT, para microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequena empresa. Os valores vão até R$ 15 mil e com parcelas de até 42 meses.

A linha de crédito para mulheres funciona da mesma forma. Podem solicitar apenas mulheres microempreendedoras individuais, micro e pequenas empresas. Os valores podem chegar a até R$ 15 mil, com parcelas de até 42 meses.

O gerente informa que os juros das linhas de crédito são de 0,37% ao mês e 4,44% ao ano. O empreendedor pode utilizar as linhas de crédito para a aquisição de insumos, móveis e utensílios nacionais novos, aquisição de softwares, sistemas de gestão empresarial, material de construção, matéria prima, mercadoria de revenda e pagamento de dívida de até 30% do valor do financiamento.

“Para ter acesso às linhas de créditos a empresa precisa estar sediada em Mato Grosso. Para a linha de crédito a homens de 18 a 29 anos, é obrigatório que 50% ou mais do capital social da empresa seja de homens nessa faixa etária. E, no caso da linha para mulheres, a mesma situação, com 50% ou mais do capital social com representante do sexo feminino”, explica Jarmes.

Os empreendedores que se encaixam nestas condições, podem procurar o Departamento de Fomento na Prefeitura de Rondonópolis.