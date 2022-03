Rondonópolis recebe mais de 50 equipes para mutirão de serviços de manutenção e atendimento da Energisa

A Energisa dá início na próxima semana ao projeto Energisa na Comunidade, o mutirão vai acontecer na Praça dos Carreiros em Rondonópolis -MT com abertura no dia (29), reunindo serviços de atendimento e manutenção em três dias de ação conjunta. A primeira cidade dentro do calendário da ação é Rondonópolis.

A atividade terá como base a Praça dos Carreiros, no Centro, onde será instalada uma tenda de atendimento onde os clientes poderão esclarecer dúvidas e buscar serviços como ligação e religação, segunda via de conta, negociações, recadastramento rural e inclusão na Tarifa Social. O trabalho será acompanhado por funcionários do CRAS, que também vão fazer o cadastramento de famílias para fazerem parte de programas de apoio social e no Cadastro Único (CadÚnico) do governo Federal.

O ambiente criado na praça terá climatização e estrutura de apoio aos clientes. Também será feita a troca de graça de lâmpadas incandescente e fluorescentes por lâmpadas de LED, que consomem menos energia. Além disso, o caminhão do ‘Programa Nossa Energia’ vai mostrar à população como economizar na conta, com atividades para crianças e adultos.

Outra frente de trabalho será com alunos da rede pública. O Projeto Energisa na Escola será promovido com estudantes de colégios do bairro, com palestras que focam na segurança envolvendo redes elétricas e ensinando a garotada como poupar energia, ajudando no orçamento da casa. “A nossa ideia é sempre estar mais próximos dos nossos clientes. E o mutirão dá resposta na hora. O projeto Energisa na Comunidade será realizado em todas as regiões do estado. Rondonópolis é uma cidade importante para o crescimento do estado e nós estamos muito felizes por poder começar esse projeto e poder oferecer melhorias para a sociedade da cidade”, comenta Amaury Damiance, diretor-técnico comercial da Energisa em Mato Grosso.

Ação em outros pontos da cidade

A maior frente da ação será de operação e manutenção. Mais de 50 equipes vão percorrer Rondonópolis ao longo da semana, trazendo melhorias na qualidade do serviço prestado. Alguns exemplos são as podas de árvores que estão tocando na rede, endireitar postes e troca de equipamentos, além da limpeza de fios inativos de telefonia, internet e tv a cabo. “Rondonópolis sempre esteve nos nossos planejamentos, só no ano passado nós investimos R$ 12 milhões na cidade e neste ano a previsão é de mais R$ 20 milhões. Nós queremos ver os nossos clientes com serviço de qualidade, seguros e com oportunidade de crescimento”, ressaltou Amaury sobre os objetivos do projeto.