Rondonópolis registra mais um acidente que deixa motociclista ferido

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro Gol na noite desta terça-feira (08), no bairro Jardim Participação II, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o Gol estava estacionado na avenida Brasil e no momento em que a condutora saiu para a pista o motoqueiro que conduzia uma Titan de cor preta e vinha na mesma direção não conseguiu frear e evitar o acidente.

Não foi informado se a condutora deu seta ao sair do estacionamento. Com o impacto da colisão o motociclista caiu ferido no canteiro.