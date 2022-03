Rondonópolis sedia encontro com 15 municípios da região

Secretários e coordenadores dos departamentos de cultura de 16 municípios da região estão reunidos nesta quarta-feira (09) participando da Conferência de Cultura da região Sudeste de Mato Grosso. Eles estão discutindo projetos e políticas públicas do setor da cultura com foco na integração e desenvolvimento da região como um todo.

Os representantes dos municípios vizinhos foram recepcionados pelo secretário de Cultura de Rondonópolis, Pedro Augusto, com um café da manhã embalado por canções interpretadas por um músico e professor de uma das oficinas culturais realizadas pela Prefeitura. Antes das discussões o público presente assistiu a mais apresentações culturais.

Convidado para fazer a abertura da Conferência, o prefeito José Carlos do Pátio pediu a união dos municípios pela criação de uma grande polo regional de cultura. “Temos que massificar a cultura, ela não pode ficar ao acesso apenas de alguns. Cultura tem que ser para todos e por isso estamos investindo muito para que crianças tenham acesso, principalmente por meio da música”, ressaltou o prefeito.

Ele enumerou os diversos investimentos que Rondonópolis fez recentemente na aquisição de instrumentos musicais para as crianças da rede municipal praticarem durante as oficinas. Atualmente o município conta com 80 músicos e artistas atuando à frente das oficinas culturais oferecidas gratuitamente para pessoas de qualquer idade.

O secretário Pedro Augusto comentou que sabe da dificuldade de fazer políticas públicas nas pequenas cidades, por isso a importância dos municípios estarem juntos em torno dessas discussões durante a Conferência.

Pela manhã as pautas discutidas entre os representantes foram o concurso Miss Mato Grosso CNB, confirmado para acontecer em Rondonópolis no mês de abril, a eleição do conselho estadual de cultura, o Festrilha e também as demandas dos setores da cultura, turismo e esporte trazidas pelos municípios participantes.

No período da tarde, os secretários e líderes da cultura da região vão acompanhar uma intervenção cultural que vai acontecer no Casario, no mesmo local onde vão receber os certificados de participação e também assinar o documento que enumera as demandas levantadas por todos os municípios da região.