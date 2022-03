Rondonópolis tem programação especial no mês voltado às mulheres

A Prefeitura de Rondonópolis por meio do Departamento de Ações Programáticas da Secretaria Municipal de Saúde elaborou um projeto com diversas atividades distribuídas durante o decorrer do mês de março para celebrar o Dia Internacional da Mulher em Rondonópolis.

Segundo a Coordenadora do departamento, Stephany Paiva Damascena, entre os objetivos estão debater a participação da mulher na sociedade, tal como trabalhar a reflexão sobre a necessidade de denunciar as diversas formas de violências sofridas pelas mulheres, e refletir sobre saúde física e mental visando o bem estar integral da mulher.

A abertura do calendário ocorre no sábado, dia 5, na Aldeia Piebaga debatendo “O que é violência”. No dia 8, às 14h, o tema será “Depressão/Saúde da Mulher” com evento no salão social do Sumaré.

Um pit stop parceria com Polícia Militar abordando a violência contra mulher está programado para ocorrer às 7h do dia 10. No dia seguinte (11), há palestras sobre violência doméstica nos dois períodos no Centro de Formação e Atualização do Professor.

Na manhã do dia 22, 23 e 24 o debate é sobre a Saúde Mental da Mulher no CRAS Conjunto São José. E, também no dia 23 acontece uma roda de conversas sobre cuidados com a saúde mental no Sindicato Policiais Penais.

Dia 31 é a finalização do cronograma de atividades, fechando com o tema “Direitos da Pessoa Idosa”, às 19h, no IFSP Campus Capivari com transmissão feita de forma on-line.

O projeto é fruto de uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social com o Conselho da Mulher, a Pastoral da Mulher Marginalizada (PMM), a Delegacia Especializada da Mulher, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar, a Vara da Violência Doméstica Rondonópolis/CEMULHER/TJMT, e a Defensoria Pública de Mato Grosso.