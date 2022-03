Roni vai para o PSB com direito à revisão estratégica para não “melar” pré-candidatura à ALMT

O atual presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis e pré-candidato a deputado estadual nestas eleições, Roni Magnani (SD), já está com os dois pés em seu novo partido. Vai para o PSB. E provavelmente não irá sozinho.

Interlocutores afirmaram à coluna que o chamado “Trio Parada Dura”, grupo encabeçado pelo atual prefeito José Carlos do Pátio, com dois pré-candidatos a federal -Paulo José e Neuma de Morais- e Roni como pré-candidato a estadual, já está de malas prontas para uma migração em bloco. Inclusive o próprio prefeito já teria também se decidido pelo mesmo caminho.

No PSB, Roni já chega com uma missão: rever a estratégia de sua caminhada à ALMT. Caso contrário, a pré-candidatura pode “melar”.

O vereador segue engessado, sem condições de fazer campanha enquanto os demais integrantes do trio não se decidem nos bastidores. Tudo porque, ainda segundo o repassado, Roni está no meio de um incêndio que o líder Zé do Pátio tenta apagar com gasolina.

Nos braços do prefeito, o pré-candidato a deputado federal Paulo José tem ganhado mais espaço que a própria primeira-dama Neuma de Morais. Como já adiantado, o projeto é seguir somente até a convenção com dois indicados à Câmara. Aos poucos, Zé do Pátio tem sinalizado que já escolheu seu nome à federal. Só que Neuma não desiste de buscar espaço.

E é neste miolo que a pré-candidatura de Roni vai minguando. Se sai para fazer campanha com um, o ciúme do outro é imediato. Ao mesmo tempo, enquanto o prefeito Zé do Pátio exalta Paulo José, “escanteia” o atual vereador. Insatisfeito, Roni quer uma mudança radical na postura de todo o grupo e promete, independente de quem o apoiará ou não na continuidade da campanha, irá priorizar seu projeto político.