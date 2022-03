Rússia ataca base militar na fronteira com a Polônia deixando mortos e feridos

As forças russas lançaram vários ataques aéreos contra um centro de treinamento militar nos arredores da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia. De acordo com as autoridades locais, nove pessoas morreram no bombardeio deste domingo (13).

“Infelizmente, 57 pessoas ficaram feridas e hospitalizadas, nove heróis morreram”, disse o governador militar da região de Lviv, Maxim Kozitsky no Telegram.

Segundo Kozitsky, a Rússia “lançou um ataque aéreo ao Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança”, a cerca de 40 quilômetros a noroeste de Lviv. O governador militar indicou que oito mísseis foram lançados.

Muitos ucranianos fugiram para a relativa segurança de Lviv desde que a invasão russa de seu país começou em fevereiro. A uma curta distância da Polônia, a cidade também é um centro de trânsito para quem sai da Ucrânia.

Por outro lado, o prefeito de Ivano-Frankvisk, no oeste da Ucrânia, indicou que o aeroporto da cidade foi alvo de um ataque.

“De acordo com informações preliminares, as explosões desta manhã (domingo) foram de um ataque ao aeroporto”, disse o prefeito Ruslan Martsinkiv no Facebook.

Os ataques perto da fronteira com a Polônia contribuem para as escalada do conflito, já que o país faz partes da Otan. Os membros da aliança militar irão responder caso o território seja atacado pelo exército russo.