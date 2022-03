Rússia ataca maternidade e hospital infantil na cidade ucraniana de Mariupol

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, publicou no Twitter um vídeo em que mostra uma maternidade e hospital infantil que foi atacado pelo exército russo nesta quarta-feira (9).

As imagens são de um prédio completamente destruído após a ofensiva militar na cidade de Mariupol. A parte que foi atingida seria a maternidade. Não há informações oficiais de quantas pessoas ficaram feridas ou morreram após o ataque.

Zelensky disse na publicação que crianças estavam sob os escombros do prédio e chamou o ataque de “atrocidade”.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022