Sandra Bullock revela que vai dar uma pausa na carreira de atriz: ‘Quero estar com meus bebês’

Sandra Bullock é uma das atrizes mais queridas de Hollywood, estrelando sucessos como Miss Simpatia, Velocidade Máxima, Gravidade, Bird Box e Um Sonho Possível, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz.

Agora, ela pretende dar uma pausa na carreira para curtir a vida pessoal, ao lado dos filhos Louis, de 12 anos, e Laila, de 10.

Em entrevista para o ET, ela explicou os motivos para ter tomado a decisão: “Eu preciso estar no lugar que me faz o mais feliz. Eu levo meu trabalho muito a sério, é uma coisa que leva 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu só quero estar 24 horas por dia e 7 dias por semana com os meus bebês e a minha família”.

Sandra ainda diz não ter noção de quanto vai durar seu afastamento das telas: “Não sei se vai ser longa ou curta, mas é onde eu vou estar por um tempo”.

A atriz, que está divulgando seu mais novo filme, a comédia de ação Cidade Perdida, ao lado de Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt, contou também que vai levar os filhos no evento de lançamento da superprodução.

Em uma das cenas mais comentadas do trailer de Cidade Perdida, Sandra precisa tirar sanguessugas do corpo de Channing Tatum, que está completamente nu. Ela comentou sobre gravar este momento: “Channing estava tão confortável com ele mesmo. Ele sabia que era para comédia, ele não estava tentando parecer sério. Ele estava dando duro para fazer com que tudo fosse perfeito assim que ele virasse o traseiro para as câmeras. E olha, realmente estava perfeito. Eu procurei por imperfeições e não vi nenhuma. É muito liso. Não tivemos que usar nenhum efeito para arrumar nada. É um bumbum de bebê”, se divertiu a atriz.

Além de Cidade Perdida, Sandra está envolvida em outros projetos que devem sair em breve, como o filme de ação Bullet Train, com Brad Pitt, Bad Bunny, Joey King, Aaron Johnson, Brian Tyree Henry, Logan Lerman e mais estrelas. Ela deve estrelar também a continuação do suspense Bird Box.

Confira o trailer de Cidade Perdida: