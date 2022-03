Sanear de Rondonópolis libera ligação de esgoto no Residencial Farias

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear) deu início nesta quinta-feira (17) a comunicação porta a porta aos moradores do Residencial Farias (Sito Farias) que finalizou a execução das obras externas de esgotamento sanitário, e os moradores já podem fazer a ligação interna do imóvel a rede de esgoto.

As ligações internas do imóvel como tubulação, caixa de gordura, caixa de passagem até a rede, devem ser executadas pelos moradores no prazo de 30 dias. As fossas de esgotamento sanitário devem ser eliminadas e aterradas, em até 90 dias a partir da data do comunicado conforme o código de postura do município.

Cerca de 580 residências e estabelecimentos comerciais serão atendidos com a canalização do esgotamento sanitário na região. A equipe do Sanear alerta que, para o devido funcionamento da rede de esgoto, os moradores não devem lançar água de chuva ou de piscina na rede de esgotamento.

Com o serviço de água e esgoto público eficiente, Rondonópolis conta com 93% de cobertura de rede de esgoto e destinado à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Referência no Centro-Oeste, e com várias premiações a nível Nacional, a Cidade caminha rumo à universalização do saneamento básico, prestes a atingir 100% de cobertura no município.