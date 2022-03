Sanear realiza evento no Dia Mundial da Água no Colégio La Salle

O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no Colégio La Salle, data que é debatido o uso consciente dos recursos hídricos no planeta. A palestra sobre o tema foi ministrada pelo engenheiro do Sanear Dalton Monteiro Vergílio, para cerca de 500 alunos e contou com a presença de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O palestrante reiterou que o Dia Mundial da Água instituído pela ONU em 1993 tem como mensagem clara um sinal de alerta sobre a necessidade de cuidarmos dos recursos hídricos para preservação dos ecossistemas no mundo e desse modo, garantir a nossa sobrevivência no planeta.

O diretor presidente do Sanear, Hermes Ávila de Castro, falou sobre a importância de preservar a água para não faltar no futuro, e destacou a qualidade da água de Rondonópolis. “Temos que pensar nas gerações futuras, na década de 1990 começou essa discussão sobre, esse compromisso é de todos, assim como nós, vocês também têm com as novas gerações. Hoje temos 100 % de água tratada em Rondonópolis, graças a um planejamento de longos anos”, disse o diretor em sua fala para os alunos.

Já o secretário de Meio Ambiente destacou em sua fala a importância do Sanear em cuidar bem da qualidade da água e das gerações futuras, que devem preservar esse bem para não faltar. “ E também como o meio ambiente em geral todos nós temos que ter responsabilidade, ” completou o secretário.

O representante da Câmara Municipal de Rondonópolis e presidente da comissão de meio ambiente da Casa de Leis, o vereador Ozeas Reis enalteceu o excelente trabalho da autarquia que cuida da água e esgoto da cidade e lembrou do momento de estiagem do ano passado, e completou, “o ano passado foi assustador o nível que chegou nosso Rio Vermelho, nunca na história aconteceu o que aconteceu o ano passado, do rio baixar tanto, temos sim que abrir o debate, temos que proteger as nascentes de água e nossas bacias hídricas, o Sanear está de parabéns, hoje Rondonópolis tem a melhor água tratada do Brasil”. Em nome dos 21 Vereadores, Ozeas Reis reafirmou o compromisso da Câmara Municipal com o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

Participaram do evento, o diretor da Escola La Salle, Alex Frisselli de Oliveira Motta, o secretário de Desenvolvimento Econômico Alessandro Silva, o vice-presidente da Câmara vereador Roni Cardoso, o vereador Reginaldo Santos, o vereador Dr. José Felipe, o diretor de serviços do Sanear Andelson Gil do Amaral, e os representantes do JUVAM (Juizado Volante Ambiental) a oficial de justiça Dra. Elza Maria Gonçalves do Prado, e da 2ª Cia da Polícia de Proteção Ambiental o 2º tenente Avelino.