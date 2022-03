São Paulo toma susto, mas goleia e avança para a semifinal do Paulistão; Gauchão tem Gre-Nal nesta quarta

O mata-mata do Paulistão 2022 começou ontem (22) com vitória do São Paulo sobre o São Bernardo por 4 a 1, placar que deu a vaga na semifinal para o Tricolor. Nesta quarta-feira (23), outros dois jogos das quartas definem novos semifinalistas. Além disso, o Gauchão tem Gre-Nal que pode definir o futuro dos times.

No Morumbi, o São Paulo pressionou o São Bernardo desde o começo do jogo, mas foi para o intervalo no 0 a 0. Após o intervalo, o time manteve a mesma postura ofensiva, mas quem saiu na frente foi o time visitante com Matheus Davó. Pouco depois, Rodrigo Nestou empatou e abriu o caminho para a goleada tricolor.

Os comandados de Rogério Ceni marcaram mais três gols com Pablo Maia, Marquinhos e Calleri e avançaram se garantiram na semifinal do Campeonato Paulista. O clube espera o vencedor do duelo entre Corinthians e Guarani, que acontece na quinta-feira, para saber o adversário da próxima fase.

Hoje (23), Red Bull Bragantino e Santo André entram em campo às 18h em Bragança Paulista. Às 20h35, é a vez de Palmeiras e Ituano duelarem por uma vaga na semi. Os vencedores dos dois confrontos se enfrentam no duelo da fase seguinte.

GRE-NAL VALE O FUTURO DOS TIMES GAÚCHOS

Grêmio e Inter entram em campo pelo Campeonato Gaúcho às 21h15 em busca de uma vaga na grande final. No jogo de ida, o tricolor gaúcho venceu por 3 a 0 fora de casa. Alexander Medina, técnico do Colorado, precisa fazer milagre para classificar – ou ao menos mostrar um bom futebol para garantir o seu emprego.

Para o Grêmio, além da vaga na final, é uma injeção de ânimo para o início da temporada, que terá o tricolor disputando a Série B do Brasileirão.