Saúde adquire 66 perfuradores ósseos para a realização de cirurgias em MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) adquiriu 66 perfuradores ósseos para a realização de cirurgias. Os novos equipamentos contemplam os oito hospitais administrados diretamente pela SES. O investimento foi de R$ 4.308.586,26.

De acordo com a secretária adjunta de Gestão Hospitalar, Caroline Dobes, todos os hospitais já receberam o novo equipamento, que é importante para cirurgias em geral, sobretudo procedimentos cirúrgicos da especialidade de Ortopedia e Traumatologia.

“O perfurador ósseo é de uso continuo e fundamental nos centros cirúrgicos e, por essa razão, a SES decidiu comprar diretamente por meio de licitação. Antes o equipamento era fornecido somente pelos prestadores de serviço aos hospitais. Com esse investimento, todos os hospitais do Estado poderão ampliar a oferta de cirurgias”, informou Dobes.

O médico ortopedista e traumatologista Marcelo Henrique Mortari Okubo, que atua no Hospital Regional de Cáceres, explicou que o equipamento auxilia na redução do tempo de cirurgia e possibilita um procedimento mais rápido e efetivo. A unidade regional já está com os novos equipamentos em uso.

“É um produto de alta qualidade e a probabilidade de infecção intra operatório diminui significativamente. Com este nível de segurança, o paciente é muito beneficiado com essa evolução tecnológica”, avaliou o médico.

Com a entrega de seis novos perfuradores comprados pela SES, o Hospital Regional de Cáceres aumentou o número de cirurgias ortopédicas, passando de 162 para a média de 240 procedimentos por mês.

De acordo com o diretor da unidade regional de Cáceres, Onair Nogueira, a empresa responsável pelo serviço de ortopedia e traumatologia já realiza o fornecimento e a manutenção de seis perfuradores ósseos cirúrgicos. Após o aumento da demanda por cirurgias, a unidade passou a ter necessidade de mais equipamentos.

“As cirurgias ocorrem em menor tempo de duração. Isso nos permite dizer que, embora o Hospital Regional de Cáceres tenha o perfil de trauma, urgência e emergência, será possível o aumento na realização de cirurgia eletivas na especialidade de ortopedia e traumatologia”, pontuou o gestor.