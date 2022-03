Se PL for com Mauro, Claudinei não vai

Mal chegou ao PL e o deputado estadual, pré-candidato à AL em 2022, Claudinei Lopes já sinalizou que pode não seguir 100% com o partido em caso de uma aliança com o atual governador Mauro Mendes (UB). Enquanto a pré-candidatura à reeleição ao Paiaguás não se confirma, o delegado já adiantou: “atuarei na minha independência em não apoiar o atual gestor estadual”.

Desde a reunião de Mendes com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e os elogios públicos ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a possibilidade de um palanque com as lideranças à direita tem sido cada vez mais considerada. Na corrida, Mauro viria ao Governo, com Wellington Fagundes (PL) ao Senado. Seria o chamado bloco “duro na queda” nestas eleições.

Ao mesmo tempo, para Claudinei, que construiu seu mandado na AL fazendo oposição, a colada no palanque seria, de fato, incoerente. Sabendo disso, já deu o primeiro passo: conversou com o líder do partido, Wellington. “Ainda temos tempo e espero que consigamos um nome forte ao governo estadual. Se ocorrer a aliança e composição com Mauro Mendes que deixou muito a desejar, em muitos segmentos, principalmente nas áreas de infraestrutura, da saúde e segurança pública de Rondonópolis, já conversei com Wellington que atuarei na minha independência em não apoiar o atual gestor estadual. Vou ficar isento e não vou apoiar outro nome por questões partidárias”, disse.