Secretaria de Saúde inicia convocação de candidatos classificados em Processo seletivo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) iniciou a convocação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado promovido pelo órgão estadual. Foram convocados 798 profissionais, do total de 8.884 classificados para as 2,9 mil vagas oferecidas em 18 unidades de Saúde de Mato Grosso.

O chamamento dos demais classificados no Processo Seletivo ocorrerá de acordo com a necessidade assistencial dos hospitais ou unidades de saúde.

Conforme o edital de convocação, publicado no Diário Oficial que circulou nesta segunda-feira (21), foram convocados 537 candidatos às vagas para as unidades especializadas, Escritórios Regionais e nível central. Os candidatos deverão se apresentar no prazo de 15 dias úteis, a contar da data da publicação, no setor de Recursos Humanos da unidade para a qual foi convocado.

É necessário que os profissionais estejam munidos de diversas documentações como RG, CPF e comprovante escolaridade exigida para o cargo/perfil.

De acordo com o edital de convocação dos candidatos às vagas para as unidades hospitalares, publicado no Diário Oficial que circulou na última sexta-feira (18), foram chamados 261 profissionais. Os candidatos convocados deverão se apresentar no prazo de 15 dias úteis, a contar da data do dia 18 de março, no setor de Recursos Humanos da unidade para a qual foi convocado, munido da documentação especificada no edital.

Processo Seletivo

O Edital Nº 001/2022 disponibilizou o total de 2.959 vagas para diversos perfis profissionais. Dentre os perfis estão: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, biomédicos, maqueiros, administradores, contadores, engenheiros, arquitetos e outros.

As vagas foram disponibilizadas em 18 unidades geridas diretamente pelo Estado. Integraram o processo seletivo o Hospital Estadual Santa Casa, Hospital Metropolitano e os Hospitais Regionais de Alta Floresta, Colíder, Rondonópolis, Cáceres, Sinop e Sorriso.

Além das unidades hospitalares e do Nível Central, também foram contempladas unidades como o MT Hemocentro, Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades (Cermac), Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho (Ciaps), Laboratório Central do Estado (Lacen), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Serviço de Verificação de Óbito (SVO), Complexo Regulador e a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF).