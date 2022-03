Secretaria encaminha 9 ônibus para renovar frota do transporte escolar na Carimã

Uma frota com 9 ônibus escolares será encaminhada nesta quarta-feira (16) para atender a região do Complexo Carimã, em Rondonópolis (MT). O anúncio foi feito pela Secretária de Educação, Mara Gleibe, durante uma coletiva com a imprensa na Secretaria de Educação.

“A gestão está entregando o que foi prometido desde o ano passado. Nós compramos todos os ônibus, mas essa empresa que era para entregar para nós no final do ano queimou, pegou fogo a empresa, a indústria completamente e isso atrasou a entrega dos nossos ônibus, mas graças a Deus ela já começou a entregar. Hoje já chegou cinco ônibus e na semana que vem está chegando mais e eles já entregam para nós toda a demanda para aquela região. Hoje nós estamos encaminhando nove ônibus para Carimã” afirma a Secretária.

As equipes de reportagem da TV Cidade – Record TV e Portal Agora MT mostraram os problemas enfrentados com o transporte escolar da Carimã. Pais e alunos reclamavam dos veículos lotados, quebrados, remendados, falta de combustível e sem nenhuma condição de transitar e muito menos transportar crianças.

Após várias denuncias os veículos devem ser substituídos.

“Os veículos da empresa terceirizada, todos foram passados por vistoria do trânsito então quando fizeram a licitação tinha toda a exigência… então aqueles ônibus passaram por vistorias antes e já era a nossa meta enquanto não chegassem os veículos eles iam fazer o serviço, mas já estavam sabendo que essa transição ia acontecer. Tivemos problemas com a chuva né com grande dificuldade no transporte, mas com nossos ônibus zero chegando a gente já vai fazendo esse trabalho” finaliza Mara Gleibe.