Secretaria oferece 300 vagas para curso online de ‘Noções de Administração do Trabalho’

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Secretaria Adjunta da Escola de Governo, oferta 300 vagas para o curso “Noções de Administração do Trabalho”.

A qualificação será realizada na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e é direcionada aos servidores de órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, em especial àqueles que atuam no interior do Estado.

Interessados têm até o dia 10 de abril para se inscrever. As aulas terão início no dia 18 do mesmo mês. O curso possui carga horária de 45h e abordará, entre outros temas, noções de sistemas de trabalho, teoria de organização e de solução de problemas.

Inscreva-se AQUI. Outras informações pelo telefone (65) 3613-3611.

