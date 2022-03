Sem equipe de resgate disponível, Polícia Militar é acionada e salva criança de 2 anos

Acostumados com as ocorrências violentas, típicas do dia a dia de um policial militar, uma guarnição da PM teve uma noite fora do comum em Tangará da Serra-MT. Com as equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dedicadas em um acidente grave, foi designado à PM um chamado de possível suicídio. Mas, para surpresa dos militares, não se tratava de um atentado contra própria vida, mas de uma criança muito mal, convulsionando.

Em entrevista à TV Vale, emissora afiliada à Record TV, o tenente Gabriel Foletto da Polícia Militar, relata que ao chegar no local levou um choque. “Uma senhora estava uma com uma criança desfalecida nos braços. Naquela hora a gente leva um choque, pois não é normal ver uma criança nesse estado”.

A mulher disse aos policiais que a criança estava passando muito mal e que havia chamado o Samu. “Sabíamos que o Samu estava num acidente no anel viário e a criança estava precisando de socorro imediato. Ela foi colocada na viatura e levada para o Pronto Socorro”, diz Foletto.

Já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), a criança foi rapidamente atendida pela equipe médica de plantão e teve o quadro clínico grave revertido.

Confira abaixo a entrevista do policial à equipe de reportagem da TV Vale: