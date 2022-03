Sem espaço, Medeiros diz que conversa com PTB

O atual deputado federal José Medeiros (Podemos) ainda busca engrenar uma candidatura ao Senado em 2022, o que não deve mesmo ocorrer no PL, partido liderado pelo atual senador e pré-candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL). De olho em um cenário fechado, cogita agora se filiar ao PTB.

Na capital do Estado, Medeiros conversou com jornalistas e revelou a possibilidade de partir para o “plano b”. Enquanto Wellington se mantém como pré-candidato ao Legislativo, o deputado federal segue perdendo espaço. Disse, ainda, que aposta em uma “ordem” do presidente Jair Bolsonaro (PL) para que o líder do PL se lance ao Governo, abrindo a vaga para sua candidatura. Fagundes, ao menos neste momento, não quer.

Medeiros queria ir para o PL e surfar na onda do projeto “Bolsonaro 2022” junto ao grupo que se forma em prol do palanque à reeleição em Mato Grosso. Na semana passada, o PL definiu algumas de suas pré-candidaturas. O tempo está correndo e Medeiros ainda parece esperar vir dos céus uma luz que o guie em 2022.

Aposta todas as fichas em Bolsonaro, que pode “forçar” Fagundes a concorrer ao Paiaguás. Periga ficar pelo caminho.