Sem receber, trabalhadores fazem manifesto em frente sede de empresa contratada pela Prefeitura

Funcionários contratados por uma empresa que presta serviços à Prefeitura de Rondonópolis realizaram um manifesto em frente à sede da companhia na manhã desta quinta-feira (17). Segundo os trabalhadores, já são quase dois meses de trabalho sem remuneração. A prestadora é a ProduServ.

Um dos manifestantes é Valderlan Silva “Já são quase dois meses sem receber. Vale ressaltar que referente ao mês de janeiro veio faltando adicional noturno, salario família a outras dobras que os funcionários fizeram ao longo do mês fora do horário normal de serviço”, contou.

A prestadora atua na área da Saúde, inclui funcionários vigilantes noturnos e atuantes de serviços gerais nas unidades ESF. “Estamos aqui para tentar receber pelo menos o referente ao mês de fevereiro “, aponta o cooperado. Aos manifestantes, um responsável pela empresa afirmou que a Prefeitura fez o repasse de R$ 700 mil referentes, ainda, ao mês de janeiro. De fevereiro, nada foi repassado, segundo ele. Sem este montante, diz ainda, não há previsão de regularização dos salários dos trabalhadores. “Como pai de família, cada um de nós aqui depende desse dinheiro”, pontua o funcionário.

O responsável citado acima foi procurado pela repórter Vandreia de Paula, do portal AGORA MT e TV cidade Record, mas disse não estar autorizado para falar oficialmente em nome da ProduServ, mas que faria contato com sede da prestadora, em Curitiba, para pedir ao menos uma nota. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno.

A resposta

A repórter foi à Prefeitura de Rondonópolis, procurou a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. Foi recebida pelo atual secretário Fernando Becker, que atribuiu os atrasos nos repasses a “intempéries”, mas frisou que os tais pagamentos já foram efetuados. “De fato houve algumas intempéries no repasse destes pagamentos. Tendo em vista tudo o que já ocorreu no Município, principalmente no ano passado com a demais empresas terceirizadas, criou-se um procedimento extremamente burocrático para o pagamento dessas empresas, até para evitar qualquer prejuízo ao erário”, disse. “Quando vieram essas notas fiscais, até que nos seguíssemos o rito administrativo adequado para fazer os pagamentos, demorou. Não se pode dizer que houve um arraso no repasse por arte da Prefeitura, mas de fato não foram pagas todas as notas, devido ao tempo que empresa levou para passar essa documentação para a Prefeitura”, completou.

Ainda conforme Becker, a empresa havia se comprometido a quitar os débitos até última terça-feira (15), o que não foi cumprido. “Conforme estabelecido por lei, mesmo não recebendo da Prefeitura a empresa precisa fazer o pagamento, ter dinheiro em caixa para pagar seus funcionários. O que estabelece a lei de licitações é que ela deve suportar o fornecimento do serviço ou produto por pelo menos 90 dias. A empresa deveria ter fluxo de caixas para manter esses salários”, finalizou.