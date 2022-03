Sema-MT informa que são os últimos dias de inscrição para processo seletivo, salário pode chegar a R$ 8,5 mil

Últimos dias para se inscrever no processo seletivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) que oferece 55 vagas temporárias, além da formação de cadastro de reserva, para a função de Analista de Meio Ambiente. O Seletivo exige nível superior em áreas específicas e oferece salário de R$ 8.579,69. Podem concorrer às vagas profissionais graduados em Agronomia, Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Geografia.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de abril, no site do Instituto Selecon, organizador do processo seletivo. A taxa é de R$ 40,00 e deve ser paga até o vencimento, 04/04, pois somente após o pagamento a participação no seletivo é confirmada. O edital, com todas as informações, está disponível no site do Instituto Selecon.

O seletivo será realizado em duas etapas: Análise de Habilitação e Avaliação de Títulos. Para análise de habilitação, o candidato deverá enviar cópia da identidade, do CFP e do diploma, até o dia 4 de abril. O resultado preliminar desta etapa está previsto para o dia 20 de abril. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 2 de junho.