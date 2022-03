Semana da Champions League tem Chelsea, United e Juventus em campo; veja datas e onde assistir

Mais quatro jogos da Champions League acontecem nesta semana e definirão os times que avançam para as quartas de final. Entram em campo hoje (15) Ajax x Benfica na Holanda e Manchester United x Atlético de Madri na Inglaterra.

No jogo de ida, Ajax e Benfica empataram em 2 a 2 em Portugal. Quem quiser garantir a vaga na próxima fase no tempo normal precisa vencer a segunda partida que acontece hoje. Em caso de empate a partida segue para a prorrogação e para as penalidades.

O Manchester United de Cristiano Ronaldo recebe o Atlético de Madri. Os times também empataram na primeira partida, com um placar de 0 a 0. O time que vencer se classifica.

Na quarta-feira outros dois jogos da Liga dos Campeões: o Chelsea, atual campeão, visita o Lille, na França, depois de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Se empatarem ou forem derrotados por um gol de diferença, os ingleses avançam. Para o Lille, somente uma vitória por três gols dá a classificação direta – qualquer vitória por dois gols de diferença leva para os pênaltis.

Também na quarta jogam Juventus e Villarreal na Itália. Com o jogo de ida tendo terminado em 1 a 1, só a vitória interessa para ambas as equipes. Confira abaixo as datas, horários e onde assistir aos jogos da Champions League nessa semana.

Champions League – Onde Assistir

Ajax x Benfica

Data e horário: terça-feira (15), às 17h

Onde assistir: Space e HBO Max

Manchester United x Atlético de Madri

Data e horário: terça-feira (15), às 17h

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Chelsea x Lille

Data e horário: quarta-feira (16), às 17h

Onde assistir: TNT e HBO Max

Juventus x Villarreal

Data e horário: quarta-feira (16), às 17h

Onde assistir: Space e HBO Max