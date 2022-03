Semifinais do Mato-grossense acontecem neste fim de semana; veja datas

O fim de semana será agitado no futebol mato-grossense. Acontecem no sábado e no domingo as duas primeiras partidas da semifinal do estadual. Primeiro, Dom Bosco e Cuiabá se enfrentam amanhã (12). Depois é a vez de União e Luverdense entrarem em campo no primeiro duelo valendo uma vaga na grande final.

O Cuiabá, representante do Mato Grosso na primeira divisão do Brasileirão, justificou o favoritismo e fez a melhor campanha do Campeonato Mato-Grossense com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, garantindo vaga direta para a semifinal.

Já o Dom Bosco fechou a fase de classificação na quinta posição e disputou com o Academia a partida de quartas de final. Após empatar em 1 a 1 no jogo de ida, venceu a volta por 1 a 0 fora de casa e se garantiu na semi.

Do outro lado, o Luverdense fechou a primeira fase na segunda posição com seis vitórias, dois empates e um único revés. Também garantindo direto na semifinal, irá enfrentar o União, que deixou o Sinop pelo caminho após vencer o primeiro jogo por 3 a 0 e ser derrotado por 3 a 2 no jogo seguinte – mas se garantindo no agregado.

DATA E HORÁRIO DA SEMIFINAL DO MATO-GROSSENSE

Dom Bosco x Cuiabá

Data e horário: Sábado, 12/03 às 15h30

Local: Estádio Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha)

União Rondonópolis x Luverdense

Data e horário: Domingo, 13/03 às 15h30

Local: Estádio Engenheiro Luthero Lopes (Caldeirão)