Servidor da Funai e Cacique são presos em operação contra garimpo ilegal

Um cacique e um chefe da coordenação técnica da Fundação Nacional do Índio (Funai) foram presos em uma terra indígena que fica entre as cidades de Juína (MT) e Aripuanã (MT). A ação aconteceu durante a Operação ‘Ato Reflexo’ da Polícia Federal (PF) e do Ibama deflagrada neste domingo (20). Um garimpeiro que é investigado por crimes ambientais e contra a administração pública na Terra Indígena está foragido.

Eles são suspeitos de terem envolvimento em esquema de extração de ouro ilegal feita por garimpeiros na região.

Conforme informações da Polícia, o cacique é suspeito de receber 20% do ouro extraído da Terra Indígena Aripuanã, da etnia Cinta Larga.

Já o servidor da Funai trabalhava como ‘agente duplo’ utilizando a função pública para repassar, previamente, informações a alguns garimpeiros sobre a realização de operações de crimes ambientais realizadas por policiais federais e pelo Ibama. O servidor cobrava para passar as informações.

As investigações continuam.