Sessão é suspensa em Querência após vereador sacar arma de fogo contra colega

Uma sessão da Câmara de Vereadores do município de Querência virou caso de polícia após o vereador Professor Neiriberto Erthal (PSC) sacar uma arma de fogo e apontar contra o também parlamentar Edmar Batista (PDT) após uma discussão. Além de parlamentar, Neiriberto é sargento da PM.

Um boletim de ocorrência foi registrado. Segundo a PM, não houve disparo e a arma de fogo “sumiu” logo após o ocorrido. Nas imagens em vídeo, porém, é possível ver nitidamente a arma de fogo nas mãos do vereador.

Segundo as informações, a sessão da Câmara ainda estava no grande expediente, em que os parlamentares podem fazer comentários. No momento eram lidos projetos de leis relacionados ao aumento no número de cadeiras na Câmara, de nove para 11, e o pagamento de 13º salário e férias para os parlamentares. Descontente com o posicionamento de Edmar sobre a primeira pauta, Neiriberto levantou da cadeira em que estava e aos gritos partiu para cima do colega, agredindo lhe com um soco.

Consta no B.O. registrado que, ao ser atingido, Edmar caiu e continuou sendo agredido. A PM, então, intervém na briga e afasta Neiriberto, que saca a arma de fogo e continuar a fazer ameaças contra o vereador.

Os dois foram encaminhados para a delegacia. O vereador Edmar informou que não tem intenção de representar.

O presidente da Câmara de Querência, vereador Telmo Brito (PDT), classificou o episódio como “lamentável”, mas que ainda estudará as medidas cabíveis.

Veja o vídeo: