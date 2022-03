Sete acomodações que oferecem café da manhã flutuante

Uma pesquisa da Booking.com revelou que 19%* dos viajantes brasileiros estão ansiosos para poder pedir o serviço de quarto de uma acomodação novamente. E para ter uma experiência gastronômica diferente, uma boa pedida é aproveitar a primeira refeição do dia dentro da piscina, enquanto uma bandeja repleta de delícias flutua sobre a água.

Não é de se admirar que o café da manhã flutuante tenha se tornado uma tendência entre os viajantes. De acordo com outra pesquisa da plataforma, 26%** dos brasileiros concordam que as instalações da acomodação, incluindo piscina e serviços de alimentação, são fatores importantes que ajudam na escolha do local para passar as férias. Além disso, poder tomar o café da manhã no quarto é considerada uma característica muito importante e que torna a estadia ainda mais agradável, para 42%** dos viajantes do país.

Pensando nisso, compartilhamos com você 7 sugestões de acomodações para os viajantes começarem o dia com uma experiência gastronômica inesquecível na água. Confira:

Kamandalu Ubud – Ubud, Indonésia

O café da manhã servido numa bandeja dentro da piscina é uma tradição bem conhecida em Bali. Por isso, não é nenhuma surpresa que a ilha ofereça muitas oportunidades para os viajantes desfrutarem dessa experiência. Situado na encosta de Ubud, na região central de Bali, o Kamandalu Ubud conta não só com vista para o Rio Petanu, mas também com acomodações de luxo inspiradas em aldeias tradicionais balinesas. Com vista para a vegetação tropical e para os arrozais, o local é perfeito para saborear panquecas de banana e frutas frescas na piscina enquanto o viajante observa o nascer do sol.

Gringos Boutique Hotel – Búzios, Brasil

O Gringos Boutique Hotel, em Búzios, é uma acomodação pequena e romântica, que está localizada a apenas 250m da Praia da Ferradurinha. O local oferece um bar e uma piscina ao ar livre, de onde é possível desfrutar de um delicioso café da manhã com a vista do mar de pano de fundo, o que rende belas fotos. Nas proximidades, há trilhas para quem gosta de caminhar.

Hotel Chalet Al Foss – Vermiglio, Itália

O Hotel Chalet Al Foss é um hotel deslumbrante que está localizado em uma área tranquila de Val di Sole, a uma curta distância de carro de Vermiglio, e com vista panorâmica da geleira Presanella. Da piscina, é possível se deliciar com uma bandeja de café da manhã fresco, ou optar por uma taça de champanhe mais para o final do dia. Tudo isso enquanto aprecia vistas incríveis, mesmo no inverno, quando as colinas estão cobertas pela neve.

Cocobay Resort Antigua – Johnsons Point, Antígua e Barbuda

O Cocobay Resort Antigua é um paraíso all-inclusive cercado por coqueiros, praias de areia branca e mar cristalino. Saborear um café da manhã na piscina junto ao mar, enquanto aprecia o belo ambiente tropical, é a forma perfeita de começar um dia repleto de atividades oferecidas pela acomodação, como mergulho com snorkel, caiaque e vela.

Banyan Tree Phuket – Phuket, Tailândia

Com vista para o Mar de Andaman, o Banyan Tree Phuket oferece férias luxuosas, com opções gastronômicas premiadas. Ali, também é possível desfrutar de uma experiência culinária requintada dentro d’água. Não existe maneira melhor de começar o dia do que tomando um café da manhã na piscina com croissants frescos, sucos e ovos beneditinos, e em seguida, aproveitar para conhecer Phuket, curtindo uma das muitas atividades e atrações da ilha.

Jumeirah Maldives, Olhahali Island – Maldivas

O Jumeirah Maldives, Olhahali Island oferece opções gastronômicas para saborear de dentro d’água, fazendo com que essa seja a estadia perfeita para viajantes que desejam experiências diferentes. E com piscinas de borda infinita privativas que fazem parte de cada villa, é possível saborear o café da manhã ao mesmo tempo que o viajante respeita o distanciamento social.

Castelli Hotel – Laganas, Grécia

Localizado na ilha de Zakynthos, o Castelli Hotel é um refúgio para relaxar e aproveitar o sol. Esse hotel ecológico oferece quartos com muita luz natural e com varanda ou terraço com vista para os olivais. É possível optar por ficar em um dos quartos superiores com piscina privativa, para saborear o café da manhã dentro da água.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que pretende viajar nos próximos 12 meses. No total, 28.042 entrevistados em 28 países participaram da pesquisa. Os entrevistados responderam a uma pesquisa on-line em janeiro de 2021.

**Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 47.728 entrevistados em 28 mercados. Para participar dessa pesquisa, os participantes deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e serem responsáveis pela decisão ou estarem envolvidos no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em novembro de 2020.