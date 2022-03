Sex shop lança fantasia de mendigo agredido por personal

A polêmica envolvendo um personal trainer e um mendigo em Brasília (DF), que viralizou nas redes sociais, serviu de inspiração para uma fantasia erótica em uma sex shop de Belo Horizonte.

Desde segunda-feira (28), uma fantasia inspirada no mendigo estampa a fachada da loja, que fica no bairro Savassi, na região centro-sul da capital. “Foi um cliente que ligou dando a ideia, e nós executamos de acordo com o que foi pedido. Depois da exposição, já foram vendidas quase 30 fantasias. Mais já estão para encomenda”, diz a proprietária da loja, Isabela Soares.

O kit, composto de uma peruca, uma cueca e um cobertor, custa R$ 90 reais. “A ideia veio da história do morador de rua e da mulher do personal, que viralizou. Se o cara tá amando tanto, como visto nas entrevistas, tá na hora de ele inspirar novas histórias de amor”, diz Isabela Soares.

O mendigo e o personal

A Polícia Civil investiga o caso de um personal trainer que espancou um morador de rua na região administrativa de Planaltina, no Distrito Federal. A agressão aconteceu depois que o agressor flagrou a esposa tendo relações sexuais com a vítima dentro do carro do casal. Câmeras de segurança registraram o ataque de fúria do homem, que também investiu contra a companheira.

Segundo Givaldo Alves de Souza, o mendigo de 48 anos, a mulher o abordou na rodoviária da cidade, e os dois seguiram de carro até uma rua residencial, afastada da movimentação de pessoas e veículos. Ele contou que chegou a alertar a mulher sobre o fato de ser morador de rua, mas que ela, ainda assim, teria afirmado que queria ter relações com ele.