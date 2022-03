Silêncio de Mauro pode estar em indecisão na escolha do vice

Apesar de quase certa a intenção de concorrer à reeleição, o atual governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), insiste em se manter discreto e segurar ao máximo a confirmação de sua pré-candidatura. Enquanto mantém o silêncio ao público, porém, nos bastidores já iniciou a construção do projeto. Neste momento, dois desafios: a formação do palanque e a escolha do vice.

Do primeiro, enquanto o governado articula de um lado segue desagradando de outro. As indiretas dos “escanteados” mostram o descontentamento com o rumo que o governador sinaliza para 2022. Desde o tal encontro em Brasília com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e os elogios ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ao lado do ministro Onyx Lorenzoni a ciumeira tem sido muito grande.

Do segundo, a intenção de não renovar a dobradinha com Otaviano Pivetta pode estar no radar. O mesmo grupo da ciumeira tem tratado o assunto como encerrado, com Mauro e Otaviano de novo na chapa. Só esqueceram de consultar o cabeça, ou podem estar mesmo, como se diz, forçando a barra.

Neste sentido, para evitar ainda mais indisposição, Mauro estaria preferindo seguir no mistério.