Sine disponibiliza mais de 1,8 mil vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulga nesta semana 1.813 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão espalhadas em diversas áreas, nos 33 postos do Sine instalados em 30 municípios no Estado de Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande, para o público em geral, são 146 oportunidades de emprego para as áreas de: auxiliar de linha de produção, servente de obras, técnico em manutenção de equipamentos de informática, contador, desenvolvedor de plataforma web (técnico), operador de caixa e empregado doméstico nos serviços gerais. Já para as Pessoas com Deficiência (PCDs) está disponível uma vaga para auxiliar administrativo.

No município de Sorriso, são 346 oportunidades disponíveis nas áreas de montador de estruturas metálicas, caseiro, vendedor interno, agente de proteção de aviação civil, atendente de farmácia (balconista), gesseiro, cozinheiro de restaurante, operador de processo de produção e zelador.

Em Sinop estão disponibilizadas 260 vagas, como: caixa (supermercado), atendente de lojas, camareira de hotel, empacotador a mão, engenheiro civil, relojoeiro (reparação), motorista carreteiro e auxiliar de limpeza.

Para Lucas do Rio Verde são 155 oportunidades nas áreas de separador de material reciclável, jardineiro, auxiliar em saúde bucal, garçom, recepcionista secretária, ajudante de eletricista e entregador de bebidas (ajudante de caminhão).

Segundo Simone Koehler, coordenadora do Sine MT, é importante frisar que as vagas ofertadas pela Rede Sine são diárias e que a todo momento novas vagas são cadastradas, de acordo que as mesmas vão sendo preenchidas.

“Se o trabalhador fez uma verificação de oportunidade, e naquele momento não tinha uma vaga disponível, de acordo com o seu perfil profissional, que ele não desanime e continue buscando as vagas do Sine”, finaliza.

Os trabalhadores podem fazer a verificação de vagas diariamente, utilizando o portal www.empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo de celular Sine Fácil Trabalhador.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.