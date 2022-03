Sine disponibiliza mais de 2 mil vagas de emprego nesta semana

Analista de Recursos Humanos, vendedor interno e veterinário são algumas das oportunidades de emprego divulgadas nesta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Ao todo, estão disponíveis, na Capital e no interior, 2.017 vagas de emprego. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios de Mato Grosso, com os documentos pessoais e comprovante de residência.

Em Sorriso estão disponíveis 348 vagas de emprego nas áreas de mecânico de manutenção de máquinas industriais, auxiliar de cozinha, analista de logística de transporte, técnico em segurança do trabalho, operador de caixa, cozinheiro geral e auxiliar de padeiro. Somente para carreteiro (motorista de caminhão-carreta) são 100 oportunidades.

No município de Rondonópolis estão disponíveis 237 oportunidades, como: cortador de vidros, lavador de veículos, costureira em geral, encanador, vendedor interno, soldador, analista de recursos humanos e babá. Destaca-se que para pedreiro e servente de obras são 60 e 48 vagas, respectivamente.

Outro município em destaque é Lucas do Rio Verde, com 137 oportunidades nas áreas de recepcionista secretária, vendedor porta a porta, motorista entregador, analista administrativo, auxiliar de limpeza, repositor – em supermercados e operador de processo de produção.

Já em Campo Verde são 81 vagas para instalador de equipamentos de comunicação, garçom, desenhista projetista de arquitetura, consultor de vendas, veterinário, açougueiro e agente de saneamento.

Para o público em geral que mora em Cuiabá e Várzea Grande as 178 vagas disponibilizadas são para: atendente de telemarketing, estoquista, administrador de empresas, office-boy, coveiro, auxiliar de estoque, montador de móveis e artefatos de madeira, técnico de suporte de TI, operador de empilhadeira, técnico de alimentos e inspetor de alunos. Já para as pessoas com deficiência (PCD) estão distribuídas 3 vagas para vigilante.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.