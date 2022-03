Suplementos alimentares: todo mundo pode usar?

Alguns suplementos alimentares facilmente encontrados prometem aumentar os músculos, dar mais energia e até eliminar as gordurinhas extras. Por isso, é muito comum pessoas utilizarem estes produtos acreditando que irão rapidamente aumentar o desempenho nos treinos e conseguir mais resultados – no entanto, segundo os especialistas, isso é um erro, já que a suplementação causa efeitos a longo prazo, e não imediato.

Para que você saiba para que servem os suplementos alimentares e quando tomar, compartilhamos, abaixo, algumas informações importantes:

Suplementos alimentares para ganhar massa muscular

Se o objetivo é ficar com mais músculos, o ideal mesmo é pegar no pesado. Não existe milagre. Consumir suplementos de proteína pode ajudar. Mas só quando existe uma deficiência do nutriente no organismo ou quando a pessoa não consegue adequar sua alimentação, por ocorrências do dia a dia, por exemplo. Vale lembrar que só uma nutricionista pode fazer esse diagnóstico.

“Existem pessoas que não conseguem consumir a quantidade necessária de proteínas no dia a dia, seja por restrições alimentares ou pela falta de tempo, por isso que os suplementos, como o Whey Protein, podem apresentar resultados positivos”, afirma o personal trainer Ivaldo Larentis. “Sempre que meus alunos apresentam dificuldade na hora de ganhar músculos, sugiro uma consulta a um nutricionista”, completa.

Suplementos alimentares para emagrecer

Alguns suplementos podem ajudar a acelerar o metabolismo do corpo, o que acelera o processo de perda de peso. Ainda assim, o tempo que cada pessoa leva para perder peso, mesmo com o adicional dos suplementos, depende exclusivamente da alimentação e da carga de exercícios que ela apresenta.

“Alguns nutrientes, presentes em determinados suplementos, ajudam a acelerar o metabolismo, mas vale lembrar que essas substâncias exigem moderação. Quando consumidas em excesso, podem levar a doenças graves”, explica a nutricionista Camila Garcia, da equipe do setor de Nutrição Preventiva do Hospital do Coração, de São Paulo.

O Institute for Nutrition and Psychology da University of Göttingen Medical School, na Alemanha, afirma que existem diversos tipos de suplemento alimentar para emagrecer, que prometem perda de peso. Porém, poucos desses suplementos foram submetidos a testes clínicos para determinar se eles realmente têm algum benefício e, por isso, os usuários não devem esperar grandes resultados. O melhor, realmente, é focar esforços nos treinos e na reeducação alimentar para atingir seus objetivos.

Suplementos mais populares:

Whey Protein: O Whey protein é um suplemento proteico normalmente feito a base da proteína extraída do soro do leite. Este suplemento é utilizado para ganhar massa muscular. Isto porque suas proteínas de alto valor biológico contribuem para a reparação do músculo, que sofre microlesões durante a prática de exercícios. Com a ajuda da proteína do Whey Protein, a fibra muscular é reparada e fica maior e mais forte. Confira os benefícios, quantidade recomendada e como consumir o Whey Protein.

BCAA: O BCAA é formado por três aminoácidos essenciais que não são produzidos pelo organismo, são eles: L-Valina, L-Leucina e L-Isoleucina. Esses aminoácidos essenciais ajudam as células a produzirem proteínas. Eles participam do processo de produção de energia durante a prática de atividade física, principalmente de exercícios de longa duração e, assim, evitam a fadiga central. Veja os benefícios e como tomar o BCAA.

Creatina: A creatina é um aminoácido e está presente tanto nos alimentos de origem animal quanto no organismo humano, que o produz. Suplementos de creatina são especialmente bons para praticantes de atividades físicas de alta intensidade.

Suplemento vitamínico mineral (polivitamínicos, multivitamínicos)

Aliadas à boa saúde e ao bom funcionamento do sistema imunológico, as vitaminas não podem faltar na dieta. Porém, segundo o IBGE, 98% da população brasileira não ingere a quantidade ideal de vitaminas por dia e 92% não come frutas com frequência. Outro dado alarmante, divulgado pela Organização Mundial da Saúde, é de que mais de 190 milhões de pessoas sofrem com carência de vitamina A, o que pode causar cegueira, baixa imunidade e falta de proteção contra radicais livres – responsáveis pelo envelhecimento das células.

É muito comum pensarmos que nossa dieta está adequada e nosso organismo está 100%.

No entanto, existe a chamada fome oculta, uma síndrome que atinge muitas pessoas e é caracterizada por uma deficiência nutricional que não apresenta sintomas claros, mas que em longo prazo pode causar consequências à saúde. Para evitar essa carência, é possível recorrer ao uso de suplementos de vitaminas e minerais, que oferecem complementação de uma série de nutrientes.

Suplementos podem substituir a alimentação?

Os suplementos têm vitaminas e proteínas que fazem bem para o coração, rins, fígado e músculos. Mesmo assim, eles não substituem a alimentação.

Os suplementos prontos e já industrializados se apresentam como uma saída segura e bem mais acessível para quem busca equilíbrio e melhora da imunidade corporal. Um suplemento alimentar, por melhor que seja, jamais substituirá uma boa dieta alimentar ou um tratamento médico específico. Afinal, como o próprio nome diz, suplemento é algo que existe para completar, portanto é um complemento alimentar, e nunca um substituto.

“Os suplementos funcionam como um complemento da alimentação. Na maioria dos casos, são indicados para pessoas que apresentam uma carência muito grande de determinado nutriente”, explica a nutricionista Camila Garcia. “Mas, em geral, uma alimentação equilibrada já faz esse papel, seja para prática de exercícios ou para o dia a dia.”

Cuidados necessários com suplementos alimentares

Quando se busca uma suplementação alimentar, é importante saber a qualidade do que se está consumindo, assim como é importante saber escolher os alimentos que se vai consumir. O uso ideal dos suplementos alimentares é consumi-los com indicação e dose correta, seja para complementar a falha na alimentação ou suplementar nos casos de necessidade nutricional aumentada. A dose e a recomendação devem ser prescritas por um médico ou nutricionista.

Um alerta também para os excessos, já que exagerar na dose pode trazer consequências ao organismo. No caso das proteínas, por exemplo, o exagero pode causar sobrecarga nos rins.