Thais Braz passa por cirurgia para diminuir tamanho da testa

Thais Braz passou por uma cirurgia para reduzir o tamanho da testa. A influenciadora dividiu a notícia com os internautas nesta quinta-feira (10).

“Estou sumida por motivos de: tirei 2 centímetros da minha testa. Corajosa é ela. Mas deu tudo certo, era uma coisa que me incomodava muito, desde criança. Não tem nem 24 horas que fiz a cirurgia e está tudo bem. A única coisa que eu sinto é latejando a cabeça, às vezes. Mas foi bem mais tranquilo do que imaginei”, contou.

Em outro vídeo postado nos stories do Instagram, Thais relatou a maneira como foi definido o tamanho que a testa passaria a ter. Ela disse que o médico explicou que precisaria ser proporcional ao resto do rosto. “O tamanho final que a minha testa vai ficar é medido com meu rosto para ver a proproção. Aqui [na testa] media 8 centímetros. Então, ele tirou 2 centímetros de testa para ficar tudo com 6 centímetros.”

Thais disse ainda que vai precisar ficar com a faixa, uma espécie de curativo, na testa por uma semana e rebateu as críticas que recebeu por ter passado pelo procedimento.

“Tem uma galera falando assim: ‘Ai, pra que isso?’. Gente, porque eu sofria com a minha testa, desculpa, era a minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança. Mas é isso”, afirmou.