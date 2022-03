Thiago Silva é eleito Presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALMT

Por unanimidade, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) foi eleito na manhã desta quarta-feira (9) na Assembleia Legislativa o novo Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania, Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso.

A votação ocorreu na sala de comissões Sarita Baracat na AL-MT e contou com a participação de deputados, imprensa e público geral. De acordo com o deputado Thiago, a motivação é grande para continuar trabalhando em prol dos direitos das pessoas vulneráveis.

“Para mim é uma honra presidir esta importante comissão da Assembleia que discute temas tão relevantes para a sociedade como o amparo às mulheres, crianças, jovens, idosos e pessoas portadoras de deficiência. Nosso objetivo é propor leis, projetos e fiscalizar se o Estado tem cumprido de fato o seu papel na proteção de pessoas que estão de alguma forma em situação de vulnerabilidade social”, garante o deputado.

De acordo com a professora do ensino infantil, Eliana Costa, uma das principais pautas que a comissão deve acompanhar é sobre o trabalho de fiscalização para que sejam cumpridas leis e o Estatuto da Defesa da Criança e do Adolescente (ECA).

Também é responsabilidade da comissão a aprovação de honrarias da Casa de Leis como Títulos de Cidadão, Moções, Comendas, entre outros documentos da AL-MT. Participam da titularidade da Comissão os deputados Faissal, Janaina, Wilson Santos e o vice-presidente Sebastião Rezende.