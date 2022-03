Thiago Silva lembra MDB na base de Mauro, mas reconhece que “nada está definido”

Deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Thiago Silva (MDB), segue como nome único de Rondonópolis na disputa pelo partido à ALMT em 2022. No encontro do diretório municipal do MDB, na sede da Uramb, o parlamentar destacou que o momento é o de construir “um trabalho forte junto à militância” local.

Em Mato Grosso, o MDB trabalha para eleger seis deputados estaduais e três deputados federais. “Agora é hora de se reunir para tomarmos a melhor decisão”, argumenta Silva. “Estamos nos organizando para uma chapa forte para deputados estaduais e federais”, disse.

A confirmação da candidatura só ocorrerá em agosto, data da convenção do partido. No primeiro encontro emedebista deste ano em Rondonópolis, o cacique e líder do MDB no Estado, deputado federal Carlos Bezerra falou em “tranquilidade”. “Por hora nosso nome é o do Thiago Silva. Andei aqui na cidade de na região. Ele está muito bem. Com certeza vai passar na convenção. O quadro está bem avaliado”, disse.

Governo

Sobre o apoio emedebista ao Governo do Estado em 2022, Thiago Silva lembrou os anos do partido na base do atual governador e pré-candidato à reeleição, Mauro Mendes (UB). “O MDB é um partido de centro, faz parte da base do governo Mauro Mendes. A tendência é continuar apoiando”, disse. Em seguida, completou: “Mas não tem nada definido. Vamos definir nos próximos dias”.