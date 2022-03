Tite convoca goleiro do Atlético-MG para substituir Éderson que foi cortado

Mudança no gol da seleção brasileira. Após o corte de Éderson, do Manchester City, com um quadro de gastroenterite, a CBF confirmou a convocação de Everson, que fará parte da equipe que enfrenta Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Apesar do primeiro jogo do Brasil ser já na quinta, no Maracanã, Everson só irá se apresentar à seleção depois da primeira partida semifinal do Campeonato Mineiro. Na quarta-feira, o Galo enfrenta a Caldense, às 16h30.

Essa é a segunda convocação do goleiro para a seleção. No ano passado, ele foi chamado por Tite para os jogos contra Chile, Argentina (suspenso) e Peru.

O corte de Éderson é o terceiro na seleção antes destes dois jogos. Antes, o técnico Tite já havia desconvocado o atacante Raphinha, que testou positivo para Covid-19, e o zagueiro Gabriel Magalhães, que pediu para ser liberado para acompanhar o nascimento da primeira filha.