Todos misturados. Juntos, não, infelizmente!

Quando lançou o livro ‘O Povo Brasileiro’, em 1995, o professor Darcy Ribeiro resgatou a autoestima da nossa gente. Ele levou 30 anos para escrevê-lo e, nas suas palavras, foi o desafio maior a que se propôs. Entendo o porquê.

Nós, brasileiros, sempre tivemos a “síndrome de vira-lata”. Não somos como outros povos que descendem de um ancestral comum, que resultam de uma etnia, como os japoneses, chineses, russos, ingleses. Ao contrário, somos produto de uma miscigenação ímpar na história da humanidade, do branco, do negro, do amarelo. Mas o que para outros era o causa de nova fraqueza enquanto povo, para o professor Darcy, era justamente onde repousava nossa singularidade e, mais, nossa riqueza.

Para ele, o povo brasileiro é a soma de todos os povos e de todas as classes. “Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria” (O Povo Brasileiro, pg 21-22).

Somos todos misturados, graças a Deus. Mas não estamos juntos, infelizmente. Nossas diferenças sempre serviram para nos complementar. Aquilo que falta em mim pode ser encontrado no outro. De modo que não me basto, senão que tenho minha integralidade no todo. Mais recentemente, porém, nossas diferenças têm sido usadas para nos distanciar, nos afastar e, por consequência, nos enfraquecer.

Os que alimentam nossa atual fragmentação dela se alimentam. Vivem para a polarização e da polarização que produzem, definhando-nos. Claro que somos diferentes, que pensamos diferentemente. E é para sermos desiguais mesmo! Isso nos enriquece. O desafio atual é superar a brutal e odiosa polarização indialogável e encontrar espaços de consenso. Não de concordância; de consenso. Só a política pode fazer isso. Só não sei se os políticos têm a consciência da importância histórica que a eles foi outorgada.

Professor Darcy Ribeiro nos ensinou que somos todos misturados. Talvez, precisemos de um outro professor para nos ensinar como podemos estar todos juntos. Daí, o “tudo junto e misturado” terá outro significado.