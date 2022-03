Travado e sem votos, Projeto do Executivo retornará a audiência pública

Se fosse à votação no Plenário da Câmara de Vereadores na sessão ordinária desta quarta-feira (16), o Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo que trata do novo Plano Diretor de Rondonópolis não estaria aprovado. A chamada maioria absoluta de 14 votos não passa, ao menos neste momento, nem perto entre os 21 parlamentares da Casa de Leis. É quase unânime a insatisfação com o texto que foi encaminhado ao Poder Legislativo e a pauta deverá passar por uma nova audiência pública ainda no mês de março.

No início deste mês, o projeto já havia sido retirado da pauta de votação após alterações ao texto final encaminhado à Casa. “Foram feitas mudanças [no texto final], e agora temos que abrir novas discussões. Se necessário, faremos novas audiências públicas e chamamento dos sindicatos e sociedade civil organizada para acharmos um meio termo”, disse na ocasião o presidente da Casa de Leis, vereador Roni Magnani (SD).

As alterações no texto às quais se referiu o vereador incluem, por exemplo, “distanciamento de edificação às margens do Rio Vermelho. No que foi colocado existem situações que inviabilizam empreendimentos que já estão até prontos. Precisamos adequar o documento à realidade”, complementa. À reportagem Magnani defende o que chama de equilíbrio. “Existem melhorias neste novo plano, mas ainda tem coisa para mexer. Vamos dar um passo para trás e buscar o equilíbrio, com assessoramento de pessoas especializadas no assunto. Não se pode cometer erros, até porque um novo projeto, do zero, pode levar mais vinte anos para ser apreciado”, diz.

“Vergonhoso”

Nesta quarta-feira (16), o vereador Subtenente Guinâncio (PSDB) apresentou uma emenda ao projeto. A primeira de um total de seis já preparadas pelo parlamentar. “A gente tem notícia até que perímetro urbano da cidade está diminuindo. Tecnicamente é preciso entender o que se passa”, diz. “O que eu estou percebendo é que há uma intenção do Poder Executivo em manter a concentração de poder sobre o escalão decisório”, completa em crítica ao texto encaminhado à Casa de Leis.

No quesito uso do solo, as emendas “ajustes”, defende o parlamentar, são para blindar Rondonópolis de uma fuga de investimentos futuros, especialmente no ramo imobiliário. “O projeto impacta diretamente em novas edificações, construções futuras, além das já existentes. A conta da metragem do terreno para a verticalização é um exemplo, mas o tema passa também pela discussão da distância de utilização do solo em relação aos córregos e curso d’água, tamanho dos lotes, largura das ruas, etc”, explica. “[O projeto] modifica situações que vão aumentar os investimentos para viabilizar novos loteamentos. Tudo isso precisa ser discutido com os setores”, segue.

Sobre a demora nas discussões e finalização do Plano Diretor, Guinâncio diz o cenário pe “vergonhoso”. “Como vereador, me sinto envergonhado. Como pode nós sendo quem somos, Rondonópolis, uma cidade conhecida em todo lugar do mundo e com orçamento de R$1,5 bilhão, estar patinando em um plano diretor? É algo que pra a classe política precisa resolver”.

Nova audiência

Prevista ainda para março, uma nova audiência pública sobre o novo Plano Diretor deverá ocorrer na Casa de Leis. A informação foi confirmada pelo vereador Reginaldo Santos (SD). “É uma pauta que tem pressa. O projeto ficou travado nas mãos do Ministério Público e agora chegou no Legislativo. Hoje não temos votos suficientes para votar”, diz. Ainda sem data, a audiência deverá, mais uma vez, conclamar setores da sociedade civil organizada, empresariado, classe política e corpo técnico dos estudos feitos até o momento para o debate.

Histórico

O projeto inicial foi elaborado ainda em 1994 e revisado em 2006. Somente em 2015 foi substituído, dois anos após a implantação da ferrovia e do terminal intermodal de Rondonópolis gerido pela América Latina Logística (ALL) -investimento de R$ 880 milhões-, e voltou à discussão.

O novo Plano Diretor de Rondonópolis segue sem conclusão, desde então. Audiências públicas chegaram a ser realizadas na Câmara nos últimos anos e, já em 2022, novo entrave. Em 2016, uma equipe técnica da Prefeitura em conjunto com representantes da empresa contratada pelo Ministério Público para a elaboração de estudos (ao custo de aproximadamente R$ 2 milhões) realizou as chamadas oficinas nos bairros, tendo como último encontro a Câmara de Vereadores.

Em nenhum momento desta discussão, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário chegaram ao consenso. “Da maneira que chegou [o projeto], nós temos já uma ‘gritaria’ importante por parte do ramo imobiliário e da construção civil, além dos profissionais das dragas. Se fosse aprovado o projeto do jeito que está, Rondonópolis não teria, por exemplo, nem mais de onde tirar areia para construir”, argumenta Reginaldo.