TripAdvisor aponta Dubai como o destino mais popular para 2022

O site de viagens TripAdvisor apresentou sua aguardada lista Travelers’ Choice Awards 2022 no dia 19 de janeiro e apontou Dubai como o destino mais bem avaliado e buscado por viajantes para o ano. Apesar das restrições de viagem impostas pela pandemia, o emirado recebeu 6 milhões de visitantes internacionais entre janeiro e novembro de 2021 e se destacou como um dos destinos favoritos dos brasileiros. Nos últimos meses do ano, o número de visitantes superou em até 100% os índices pré-pandemia.

Enquanto muitos países mantiveram suas fronteiras fechadas para brasileiros, Dubai rapidamente reabriu para turistas internacionais, estabeleceu protocolos consistentes de segurança e ainda inaugurou uma série de atrações recordistas, como a Ain Dubai (maior roda gigante do mundo) e o Deep Dive (piscina mais funda do mundo). Além disso, o emirado também é casa da Expo 2020, uma das maiores feiras de inovação e tecnologia do mundo, que reúne mais de 190 países em pavilhões interativos e acontece até 31 de março.

Com uma posição geográfica privilegiada, Dubai está conectada com o mundo inteiro e existem diversas opções de voo para chegar até ela. A companhia aérea Emirates Airline oferece voos diretos diários para Dubai saindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

PROTOCOLOS

Os requisitos para visitantes brasileiros entrarem em Dubai são simples e padrão: um teste PCR negativo válido 72 horas antes da viagem, teste gratuito na chegada e contratação de um seguro médico com cobertura para Covid-19. O visto para brasileiros é emitido gratuitamente assim que chegam na cidade.