Turismo de Mato Grosso é apresentado em feiras de São Paulo e Portugal

Uma comitiva do Governo de Mato Grosso está participando da 32ª edição da feira anual BLT (Bolsa Turismo Lisboa), em Portugal, uma das maiores feiras de negócios turísticos da Europa. O evento é uma oportunidade para potencializar contatos e colocar o Estado no mapa do turismo internacional.

A equipe da Secretaria Adjunta de Turismo de Mato Grosso está expondo as potencialidades turísticas do Estado no estande Brasil, onde também estão representantes da Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Mato Grosso do Sul. A feira teve início na quarta-feira (16.03) e se encerra neste domingo (20.03).

De acordo com a coordenadora de Promoção da Seadtur, Simone Lara Pinto, é fundamental a participação de Mato Grosso na BLT. “É uma grande oportunidade para apresentar nossas potencialidades turísticas para o mundo, principalmente neste momento que precisamos fortalecer a economia após a pandemia da covid-19”, destaca.

Ao longo dos quatro dias, cerca de 70 mil pessoas devem passar pela Feira, entre operadores de turismo e turistas em geral. Neste ano, o evento conta com 1,4 mil expositores de diversos países.

Trade Show 2022

Paralelamente à feira portuguesa, Mato Grosso participa da Pesca & Companhia Trade Show 2022, maior evento de turismo da América Latina voltado para o mercado profissional de pesca.

No evento paulista, que também se estende até domingo (20.03), Mato Grosso possui um estande próprio, onde estão sete expositores do Estado, dos setores de hotelaria e pesca esportiva. O intuito é fomentar o segmento turístico da pesca esportiva e divulgar a diversidade de destinos do Estado para a prática desse esporte.

Para o secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, difundir o turismo de Mato Grosso nas principais feiras do setor reforça a vocação de Mato Grosso no segmento.

“Recebemos um direcionamento do governador Mauro Mendes e do secretário César Miranda para divulgar o turismo de Mato Grosso, por isso estamos participando de eventos nacionais e internacionais com o objetivo de divulgar o quanto Mato Grosso tem a oferecer em belezas naturais”, frisa Moreno.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, destaca a importância do fortalecimento do turismo. “Essa retomada vai contribuir significativamente com o crescimento da economia, atraindo mais investimentos e gerando emprego e renda à população em todas as regiões”, conclui.