Últimos dias de inscrição para processo seletivo da Educação

Últimos dias para garantir a participação no processo seletivo para área de Educação da Prefeitura Municipal de Cuiabá que vai preencher 655 vagas temporárias, além de formar cadastro de reserva, para o ano letivo de 2022, com salários que vão de R$ 1.309,50 à R$ 3.161,93, para cargos de níveis médio e superior.

O prazo para inscrição vai até o dia 8 de março, no site do Instituto Selecon. A taxa de inscrição é de R$ 35 para as funções de nível médio e R$ 40 para nível superior. Antes de realizar a inscrição é preciso ler com atenção o edital.

Vagas

Para nível médio, as vagas são para as funções de Intérprete ou de Instrutor de Libras, Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI (cujo pré-requisito para o exercício da função é o nível médio em magistério e/ou formação/graduação em pedagogia), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (nas funções de Auxiliar de Serviços Gerais) e Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira).

Já para nível superior, há vagas para as funções de Professor (Ciências, História, Português e Matemática) e Professor com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial.

O concurso será realizado em etapa única de avaliação de títulos e o resultado final está previsto para o dia 4 de abril.

Serviço:

Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Cuiabá

Vagas: 655 + cadastro de reserva

Escolaridade: médio e superior

Taxa: R$ 35 (médio/técnico) e R$ 40 (superior

Inscrição: 27 de fevereiro a 8 de março, pelo site: www.selecon.org.br