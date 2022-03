União e Cuiabá fazem primeiro jogo da decisão no Luthero Lopes

A bola vai rolar para a abertura das finais do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi – Edição 2022. União e Cuiabá abrem a disputa pelo título da temporada neste sábado, em Rondonópolis.

O União chega embalado para a decisão, o Colorado eliminou o Sport Sinop e o Luverdense nas fases anteriores, e contará com o fator casa para abrir vantagem no primeiro confronto. Já o Cuiabá também fez uma grande campanha até chegar a final, o Dourado terminou a 1ª fase na liderança, com apenas uma derrota em todo o campeonato.

Na atual temporada, União e Cuiabá se enfrentaram apenas um vez. Melhor para o Auriverde que venceu o Colorado por 2 a 1, ainda na fase de grupos. Para esta decisão, as duas equipes chegam em igualdade de condições na busca pelo título. Caso o placar agregado dos dois jogos termine empatado, o troféu será decidido nos pênaltis.

Por chegarem às finais, Cuiabá e União já garantiram as suas respectivas vagas para a Copa do Brasil de 2023. O Colorado também representará o Mato Grosso no Brasileirão Série D da próxima temporada – Vaga destinada ao campeão (caso conquiste o título, o Cuiabá já está na Série A).

O árbitro destinado para essa partida é Leonardo Lorenzatto, ele será auxiliado por Gislan Garcia e Renan Angelim. André Melo Moura será o 4º árbitro.

União e Cuiabá se enfrentam neste sábado (26), às 15h30, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.