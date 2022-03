União segura “favoritismo” cuiabano, perde por um gol e mantém decisão em aberto

Pelo placar de 3 a 2 o Cuiabá venceu o União no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, no primeiro jogo da final do Campeonato Mato-Grossense 2022. O Dourado, que chegou a abrir dois gols de vantagem, acabou deixando escapar a vitória elástica. Com este resultado, tudo em aberto para o jogo de volta, no próximo sábado (2), na Arena Pantanal.

O União precisa de um gol, além, claro, de segurar um Dourado que, jogando em casa, virá com força total. Um simples empate garante o título estadual ao time cuiabano.

Os gols

Para o Cuiabá, Rodriguinho abriu o placar ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, Rafael Gava ampliou. Willian Barão descontou para o União. Jenison fez o terceiro do Cuiabá. Nos minutos finais, Odail Júnior marcou de cabeça e manteve o Colorado vivo na disputa pelo título.