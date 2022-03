Unidade de Saúde é inaugurada e reforça atendimento na Vila Operária

A Unidade Básica de Saúde da Vila Operária foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (10), em Rondonópolis (MT).

O prédio conta com depósito, médico, consultório odontológico, sala de consultório, vacinas, curativos, atendimento para o público, sala de espera, higiene, atendimento das agentes comunitárias de saúde, copa e cozinha.

“Estamos inaugurando esta unidade e dentro de poucos dias iremos inaugurar mais

8 unidades de saúde… a Vila está com 100% de água tratada, 100% de esgoto e estamos chegando a 100% de asfalto. Estamos terminando 6 creches, um Centro Social Urbano… quero agradecer em nome do vereador Roni Magnani, o Vereador Reginaldo toda a Câmara Municipal pelo apoio que está dando para nós e dizer que vamos continuar lutando pela qualidade de vida da nossa população” pontua o prefeito José Carlos do Pátio.

A Unidade irá ampliar o serviço de prevenção e assistência médica à população da Vila Operária, oferecendo um atendimento mais humanizado e com mais conforto aos pacientes referenciados da região que engloba uma população superior a 70 mil moradores em mais de 60 bairros.

“Maior alegria… porque a Vila Operária é considerada o bairro mãe de toda região. A gente tinha cobertura de PSF e faltava a ‘cereja do bolo’ que é a Unidade de Saúde que ficou tão linda e tão bem localizada aqui na Avenida Bandeirantes em frente a igreja São José Operário … uma forma também de homenagear uma pessoa tão importante que é o padre Lothar que também cobrou muito essa Unidade. Então quero agradecer ao prefeito por atender esse pedido a secretária de saúde, agradecer pessoas, lideranças históricas da Vila Operária como o Mané que também teve uma participação e meus colegas vereadores em nome do Reginaldo e do Jonas agradecer a todos que ajudaram a mais essa conquista. Colegas também que passaram pela Câmara Municipal como o ex vereador Fulô que é vizinho aqui da Unidade .. então essa é uma conquista é de toda região” finaliza o presidente da Câmara Municipal, vereador Roni Magnani.