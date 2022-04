Valor da cesta básica aumenta e valor chega a R$ 722,13 em Cuiabá

O Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio em Mato Grosso (IPF-MT) apresentou um estudo onde mostra o valor da cesta básica na última semana de março, que atingiu o valor de R$ 722,13 em Cuiabá. Ainda segundo a pesquisa, o valor está 0,43% maior do que o verificado na semana anterior, quando custava R$ 719,01. O levantamento é feito com base em uma família de três a quatro pessoas.

O diretor de Pesquisas do IPF-MT, Maurício Munhoz, comparou o valor com o salário-mínimo dos brasileiros. “O valor atual da cesta de produtos para subsistência da família impacta em até 59,9% de uma pessoa que recebe um salário-mínimo. Outro comparativo é o tempo gasto de trabalho, que chega a quase 131 horas no mês, ou seja, quase três semanas de serviço”.

Entre os itens que compõem a cesta básica, o óleo e o pão foram alguns dos itens que apresentaram aumento na variação semanal, com 4,87% e 1,8%, respectivamente. Maurício Munhoz explicou que essas variações podem estar associadas ao conflito entre a Rússia e Ucrânia. “Os dois países juntos detêm uma grande parcela da exportação de trigo no mundo, insumo principal na produção do pão. Assim como o aumento do preço do óleo de soja está relacionado a guerra, diante da alta da demanda de óleos substitutos”.

Já o açúcar apresentou forte queda na variação semanal, de 20,9%. “A queda do preço do açúcar já estava sendo observada desde a primeira semana de março, porém, entre a semana atual e a anterior, a queda foi consideravelmente maior e pode ser relacionado com a alta oferta do alimento por parte das indústrias”, afirmou o diretor do IPF-MT.