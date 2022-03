Van Escolar perde os freios e crianças são retiradas às pressas do veículo por estudante mais velha

O transporte público escolar que atende a região do Complexo Carimã tem sido alvo de recorrentes reclamações. Pais e alunos, que dependem do serviço relatam momentos de terror, devido à falta de segurança e mecânica mínimas nos veículos utilizados para transportar as crianças.

Em uma reportagem exibida na TV Cidade – Record TV, com a filha de 10 meses no colo, a estudante Lorraine Vieira de 19 anos relatou os momentos que passou quando ela e outras crianças, tiveram que sair às pressas da Van escolar que estavam, pois o veículo havia perdido os freios e começado a descer a serra.

“Quando chegou o topo mais perigoso [da serra] o motorista tentou engatar a primeira, mas não conseguiu e a Van afogou. Quando ele tentou ligar, o veículo não pegou e começou a descer”, lembra Lorraine, do dia que teve que ser rápida para tirar as crianças menores que também estavam na Van.

Esse é apenas um dos diversos depoimentos sobre a precariedade do transporte público escolar na região.

São muitas as reclamações: veículos lotados, quebrados, remendados, falta de combustível e sem nenhuma condição de transitar e muito menos transportar crianças.

“TRAGÉDIA ANUNCIADA”

A vereadora Kalynka Meireles falou sobre as dificuldades que teve e continua tendo em conseguir resposta do município sobre a situação.

“São tantos problemas que fica difícil até de enumerar… Há cerca de 20 dias comunicamos a Secretaria Municipal de Educação através da pessoa que é responsável pelo transporte do município, marcamos uma reunião com os pais, naquela ocasião ficou acordado que íamos esperar 15 dias para que essas vans, todo esse transporte fosse pelo menos feito um paliativo para poder não parar o transporte do município, porque de acordo com a Secretaria de Educação o problema é que foram comprados os ônibus, mas a fábrica no Paraná pegou fogo e estava demorando para conseguir fazer a entrega desses ônibus e que viriam 14 novos ônibus para a Carimã desses que estão para chegar … desses 22, mas enquanto esses ônibus não viessem para cá pensamos, junto com a Secretaria, em um paliativo e a pessoa responsável pelo transporte do município se comprometeu a mandar três ônibus e fazer a cobrança durante esses dias para que essas vans fossem consertadas

e não parar o transporte da Carimã” explica a Vereadora.

Ainda conforme Meireles, o prazo de 20 dias passou e nada foi feito. Diante da situação, a vereadora disse que fez uma denúncia no Ministério Público e ao Tribunal de Contas

“O problema é que esse prazo já passou, já estamos aí em 20 dias .. esses ônibus que iam vir para cá, esses três não vieram e as vans pelo que todo mundo relatou continuam do mesmo jeito, quebradas, estragadas e pior com falha mecânica, com falha na parte elétrica, pegou fogo em uma das kombis, que nem kombi poderia estar rodando aqui, mas enfim, e agora esgotada todas as tentativas de conversar com a secretaria de educação. Então agora essa é uma situação judicial porque essas crianças não podem ficar assim! Essa é uma tragédia anunciada” finaliza a vereadora Kalynka Meireles.

PREFEITURA

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeitura, mas até o fim desta reportagem não obteve respostas.